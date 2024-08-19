Kia Sportage заметно подешевел в России

В России дилеры снизили цены на автомобили Kia Sportage на 350 тыс. рублей.

В ряде крупных дилерских центров цены на новые «параллельные» автомобили снизились. Так, подешевел среди прочих моделей и Kia Sportage – самый популярный автомобиль, который поставляют в РФ по параллельному импорту.

В салоне на юго-западе Москвы в начале июня начали продавать китайский кроссовер 2024 г. в. в старшей версии Prestige за 4,5 млн руб. Сейчас этот автомобиль стоит 4,15 млн руб. Менеджер салона в связи с этим пояснил, что уже в начале осени ситуация со стоимостью машин будет противоположная.

Kia Spoortage оснащен 2,0-литровым бензиновым турбомотором мощностью 150 л.с., АКП. Привод полный. У машины в версии Prestige есть камеры кругового обзора, климат-контроль, парктроники по кругу, круиз-контроль и прочие опции. Ранее сообщалось, что самый выносливый внедорожник в мире появился в продаже в России, известна его цена.