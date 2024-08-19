Два месяца водителям в Подмосковье нужно остерегаться лосей

Автомобилистам Москвы и Подмосковья напомнили об агрессии лосей в конце августа. Ежегодно с конца августа до начала октября, когда у лосей идёт период размножения, эти животные отличаются особой агрессивностью и чаще выходят на дороги, в том числе и в черте города. Пресс-служба Министерства экологии и природопользования Подмосковья сообщила о начале гона у сохатых.

«Хоть эти крупные животные являются растительноядными, они могут представлять опасность для человека, особенно в период размножения», – напомнил министр экологии и природопользования Подмосковья Тихон Фирсов.

В местах, обозначенных дорожным знаком «Дикие животные», автолюбителям необходимо строго соблюдать скоростной режим и включать противотуманные фары с рассеивающимся светом с наступлением сумерек. Министр особо отметил, что за сбитых на дороге животных всегда несёт ответственность водитель. По закону — это ущерб, причинённый государству, который следует возместить.

Ранее россиянам напомнили, что за оставление места ДТП с диким животным грозит лишение прав. Встретить диких животных на дороге можно круглогодично и повсеместно. Но если в городах ещё крайне редко можно предупреждающий дорожный знак, разве что в пригородной зоне, то за городом на трассах знак «Дикие животные» встречается довольно часто. В Правилах дорожного движения он значится под номером 1.27. Это всегда предупреждение, что нужно быть предельно внимательным и сбавить скорость, потому что в этой местности могут в любой момент появиться животные.