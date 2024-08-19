Новый гибридный внедорожник Jetour Shanhai L6 выходит на рынок 25 августа

Jetour, дочерний бренд Chery, готовится представить новый гибридный внедорожник Shanhai L6, который поступит в продажу 25 августа в Китае, сообщает 32cars.ru.

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Модель входит в серию Shanhai, названную в честь гор и моря, и предназначена для семейных поездок и внедорожных приключений. Shanhai L6 оснащен гибридной силовой установкой, состоящей из 1,5-литрового бензинового двигателя и электромотора, с запасом хода на электротяге до 91 км.

Автомобиль имеет современный дизайн с фирменной решеткой, светодиодной оптикой и электрической задней дверью. Внутри Shanhai L6 предлагает просторный салон с двухспицевым рулем, парящим дисплеем и многочисленными опциями, включая панорамную крышу и аудиосистему Sony. Среди функций безопасности — автоматическое экстренное торможение и мониторинг усталости водителя. Shanhai L6 — это идеальное сочетание технологий и комфорта для любых приключений.