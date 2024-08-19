Brabus превратит Mercedes E-Class Estate в роскошный спортивный универсал

Немецкое тюнинг-ателье BRABUS представило программу персонализации для нового Mercedes-Benz E-Class Estate, превратив семейный универсал в роскошный и спортивный автомобиль. Внешний вид был улучшен за счет добавления сдержанного спойлера на передний бампер, новых воздухозаборников с тонкими дневными ходовыми огнями и четырех выхлопных труб диаметром 90 мм, доступных в черном или хромированном вариантах, сообщает SPEEDME.RU.

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Для более агрессивного вида BRABUS оснастил автомобиль 21-дюймовыми легкосплавными дисками «Monoblock Z» и шинами соответствующего размера. Подвеска также была занижена на 15 мм, что подчеркивает спортивный облик универсала. Внутренние изменения включают декоративные пороги с подсветкой и увеличенные логотипы BRABUS, добавляющие автомобилю статусности.

Кроме того, BRABUS увеличил мощность двигателя дизельного E 220 d до 230 л.с., что позволяет разгоняться до 100 км/ч за 7,4 секунды и достигать максимальной скорости 243 км/ч. Этот тюнинг превращает E-Class Estate в идеальное сочетание элегантности, мощности и спортивного духа.