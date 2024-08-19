Porsche выкупила производителя аккумуляторов Varta

Компания Porsche сделала значительный шаг в спасении немецкого производителя аккумуляторов Varta, став его акционером. В рамках сделки Porsche и нынешний крупный акционер Varta, Михаэль Тойнер, получат по 32% акций компании. Общий объем инвестиций составит 60 миллионов евро, из которых половина поступит от Porsche, сообщает SPEEDME.RU.

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Эта инвестиция поможет Varta улучшить финансовое положение и заключить соглашение с кредиторами. В результате сделки австрийский предприниматель Тойнер потеряет контрольный пакет акций, а кредиторы компании получат около 36% акций. Также Varta больше не будет котироваться на бирже.

Porsche считает жизненно важным поддерживать Varta, так как компания V4Drive Battery, дочерняя структура Varta, занимается производством литий-ионных аккумуляторов для гибридных моделей, таких как 911 Carrera GTS. В прошлом году Varta столкнулась с финансовыми трудностями из-за снижения спроса на ключевых рынках и роста издержек. В результате Varta уже сократила 800 рабочих мест.

Соглашение с кредиторами предусматривает снижение долга Varta с 485 миллионов до 200 миллионов евро и предоставление дополнительного времени на возврат кредитов. Также компании будет предоставлена новая ссуда для дальнейшей поддержки.