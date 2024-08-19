Власти Москвы вернут часть парковок москвичам

В Москве часть парковок вернут москвичам. В столичном департаменте транспорта заявили о готовности расширить количество бесплатных парковочных мест около городских поликлиник. Сегодня на весь город насчитывается всего 12 машиномест, на которых посетители медицинских учреждений могут оставить свою машину на два часа.

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Ранее с предложением скорректировать работу московских парковок у городских поликлиник выступил член общественного совета при префекта ЦАО Максим Джетыгенов. Он отметил, что резидентные разрешения, которые позволяют москвичам оставлять свои машины на платных парковках в пределах своего района, должны давать право оставлять автомобили на стоянках около медицинских и социальных учреждений, в том числе в соседних районах.

В Дептрансе уже заявили, что никаких обращений от граждан и префектур не получали. Однако при этом выразили готовность увеличить число парковочных мест у таких объектов. Сегодня льготных мест, на которых можно бесплатно оставить машину, насчитывается 12 на весь мегаполис — они появились летом 2023 года у трёх поликлиник в ЦАО и ЮАО. Первые два часа на них бесплатные, далее — 1000 рублей за каждый следующий час.

«Департамент готов рассмотреть новые зоны действия специального тарифа у социальных объектов при поступлении соответствующих обращений», — заявили в ведомстве.

Стоит отметить, что, по мнению координатора движения «Синие ведёрки» Юлии Каблиновой, сама идея с резидентными разрешениями при посещении соцобъектов неудачная.

«Особенно в странные формы она вылилась в доступности социальных объектов, разбросанных по всему городу. Только с ребёнком вы наездитесь по куче находящихся в разных частях Москвы учреждений, начиная от травмпунктов и заканчивая различными профильными медцентрами и больницами. Пожилые люди также посещают специалистов в разных медучреждениях, значительная часть которых находится в центре города, зачастую — в зоне супердорогой парковки», — пояснила эксперт.

По её словам, для города правильнее сделать парковку для жителей около социальных объектов бесплатной, при этом возможность оставить машину должна быть без привязки к району.