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Власти Москвы вернут часть парковок москвичам

В Москве часть парковок вернут москвичам. В столичном департаменте транспорта заявили о готовности расширить количество бесплатных парковочных мест около городских поликлиник. Сегодня на весь город насчитывается всего 12 машиномест, на которых посетители медицинских учреждений могут оставить свою машину на два часа.

Власти Москвы вернут часть парковок москвичам
© РИА Новости

Ранее с предложением скорректировать работу московских парковок у городских поликлиник выступил член общественного совета при префекта ЦАО Максим Джетыгенов. Он отметил, что резидентные разрешения, которые позволяют москвичам оставлять свои машины на платных парковках в пределах своего района, должны давать право оставлять автомобили на стоянках около медицинских и социальных учреждений, в том числе в соседних районах.

В Дептрансе уже заявили, что никаких обращений от граждан и префектур не получали. Однако при этом выразили готовность увеличить число парковочных мест у таких объектов. Сегодня льготных мест, на которых можно бесплатно оставить машину, насчитывается 12 на весь мегаполис — они появились летом 2023 года у трёх поликлиник в ЦАО и ЮАО. Первые два часа на них бесплатные, далее — 1000 рублей за каждый следующий час.

«Департамент готов рассмотреть новые зоны действия специального тарифа у социальных объектов при поступлении соответствующих обращений», — заявили в ведомстве.

Стоит отметить, что, по мнению координатора движения «Синие ведёрки» Юлии Каблиновой, сама идея с резидентными разрешениями при посещении соцобъектов неудачная.

«Особенно в странные формы она вылилась в доступности социальных объектов, разбросанных по всему городу. Только с ребёнком вы наездитесь по куче находящихся в разных частях Москвы учреждений, начиная от травмпунктов и заканчивая различными профильными медцентрами и больницами. Пожилые люди также посещают специалистов в разных медучреждениях, значительная часть которых находится в центре города, зачастую — в зоне супердорогой парковки», — пояснила эксперт.

По её словам, для города правильнее сделать парковку для жителей около социальных объектов бесплатной, при этом возможность оставить машину должна быть без привязки к району.

Автоновости
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