Kia убирает из продажи e-Soul в Европе

Kia решила удалить модель e-Soul из своего модельного ряда в Европе. Этот шаг подтвержден представителями компании, и e-Soul больше не доступен для покупки в Германии. С момента появления нового EV3 в 2023 году, который предлагает более современную технологию и более конкурентоспособную цену, интерес к e-Soul снизился, сообщает 32cars.ru.

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Модель e-Soul, представленная в 2014 году под названием Soul EV и переименованная в e-Soul с третьим поколением в 2019 году, со временем утратила свою привлекательность на фоне новых предложений. В начале 2023 года e-Soul продавался только в версии с батареей на 64 кВт/ч и мощностью 204 л.с., и его цена выросла до 46 950 евро. С 2023 года Kia предлагает новый EV3 на платформе E-GMP, стоимость которого начинается от 35 990 евро. Этот электромобиль имеет запас хода до 436 километров и доступен с увеличенным аккумулятором, обеспечивающим до 563 километров на одной зарядке за доплату в 5400 евро.

В модельном ряду остаются и другие электрические модели, такие как Niro EV и EV6, которые предлагают различные варианты по цене и запасу хода. Таким образом, уход e-Soul с рынка Европы отражает стремление Kia адаптироваться к новым условиям и более современным конкурентам в сегменте электромобилей.