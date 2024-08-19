Гиперкар Koenigsegg установил новый рекорд «Лагуна Секи» для серийных машин

Компания Koenigsegg заявила, что её гиперкар Jesko Attack установил новый рекорд трассы «Лагуна Сека» для серийных машин. Время круга составило 1.24,86.

Права на видео принадлежат Koenigsegg. Полностью посмотреть ролик вы можете на YouTube-канале Koenigsegg.

Для сравнения отметим, что быстрейший пилот зачёта GTD Pro (Ники Кэтсбург на заводском Chevrolet Corvette Z06 GT3.R) на прошедшем в мае на «Лагуна Секе» этапе IMSA SportsCar Championship квалифицировался с временем 1.19,727.

Напомним, чуть более месяца назад в Koenigsegg заявили ещё о четырёх мировых рекордах. Среди них рекорд по разгону с места до 400 км/ч и разгону до 400 км/ч с последующей остановкой, а также рекорды по разгону с места до 250 миль в час и разгону до 250 миль в час с последующей остановкой.

Гиперкар Koenigsegg Jesko был представлен в 2019 году в Женеве, а позднее появился Jesko Attack с более развитой аэродинамикой, массивным задним антикрылом и большей прижимной силой. На скорости 249 км/ч Koenigsegg Jesko Attack генерирует 800 кг прижимной силы.

Под капотом у автомобиля 5,1-литровый двигатель V8 с двойным турбонаддувом. При использовании топлива E85 силовая установка генерирует 1193 кВт (1622 л. с.) мощности. По данным Koenigsegg, в версии Jesko Absolut этот автомобиль способен развивать свыше 500 км/ч.