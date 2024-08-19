Volkswagen переносит центр исследований из Германии в Китай

Volkswagen делает стратегический шаг для восстановления утраченных позиций в Китае и укрепления позиций на рынке электромобилей, сообщает SPEEDME.RU. В попытке адаптироваться к современным условиям и конкуренции со стороны китайских производителей, компания решает изменить свою стратегию. Если раньше акцент делался на автомобилях с двигателями внутреннего сгорания, то теперь основной упор будет сделан на электрические автомобили.

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Ключевым шагом в этой трансформации станет перенос ресурсов по разработке электромобилей в китайскую провинцию Anhui, где Volkswagen создаёт новый исследовательский и производственный центр. Этот центр, известный как Volkswagen China Technology Co (VCTC), станет восточным аналогом головного офиса компании в Вольфсбурге и сосредоточится на электромобилях. В то же время, существующий центр в Пекине будет продолжать работу над гибридными проектами.

В VCTC будут производиться и продаваться электромобили для всех трёх совместных предприятий Volkswagen в Китае: Volkswagen Anhui, SAIC Volkswagen и FAW-Volkswagen. В центре сейчас работают 2 000 человек, и планируется увеличить их число до 3 000 к концу года, что подчёркивает серьёзные намерения Volkswagen укрепить своё присутствие в Китае.

Ранее разработка электромобилей осуществлялась в Германии, а китайские подразделения занимались адаптацией моделей для местного рынка. Теперь же Volkswagen сменит стратегию и сосредоточится на более целенаправленном подходе к созданию электромобилей. В новом центре будут разрабатываться электромобили на базе двух платформ: MEB, предназначенной для мирового рынка, и CMP, специально созданной для Китая. Платформы будут использовать электрическую и электронную архитектуру CEA, разработанную VCTC совместно с Cariad и Xpeng.