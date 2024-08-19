Chery выпустила кроссовер, очень похожий на Range Rover

Chery выпустила кроссовер в стиле Range Rover Evoque. Chery, владеющая половиной совместного предприятия с Jaguar Land Rover (CJLR) в Китае, начала развозить по дилерским центрам новинку, сильно напоминающую Range Rover. По данным местных СМИ, продажи начнутся в сентябре. С именем снова свойственная Chery путаница: презентован автомобиль под названием Tiggo 7 Sport, а зарегистрирован как Explore 06, известный в России под названием Jaecoo J7.

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Кроссоверу досталась сетчатая решетка радиатора, почти как у Range Rover Evoque, похожий бампер и секции основных фар. «Пиксельные» дневные ходовые огни и сплошной задний фонарь напоминают о принадлежности к Chery и повторяют оные у Jaecoo J7. Также у «китайца» есть скрытые дверные ручки и дополнительный багажник между стойками C и D с левой стороны.

Салон тоже напоминает о J7: в нем установлены цифровая панель приборов диагональю 10,25 дюйма и вертикально ориентированный планшет максимальной диагональю 14,8 дюйма.

© Car News China

© Car News China

© Car News China

© Car News China

Официальной информации о силовой установке Chery Tiggo 7 Sport пока нет. Ожидается, что он разделит ее с вышеупомянутым Jaecoo. То есть, в движение клон Evoque будет приводить 1,6-литровый турбированный мотор, в Китае развивающий до 197 лошадиных сил (у нас — 186) и 290 Нм крутящего момента. Пару ему составляет семидапазонная роботизированная коробка передач с двойным сцеплением мокрого типа.

Цена тоже неизвестна, но СМИ предлагают ориентироваться на 100 тысяч юаней — около 1,2 миллиона рублей. Напомним, Jaecoo J7 в России стоит от 3 149 900 рублей без учета скидок.

Платформа T1X, на которой базируются автомобили Tiggo, была создана JLR совместно с китайскими партнерами. Теперь же британцы планируют позаимствовать полностью китайскую «тележку»: на ней построят новый Freelander, который окажется электрокаром для рынка КНР.