Автомобили Solaris с завода в Санкт-Петербурге подорожали в России

Автомобили Solaris, которые производятся в Санкт-Петербурге на бывшем заводе Hyundai, подорожали на 15-130 тыс. рублей в зависимости от модели и комплектации. Об этом сообщает «Цена авто».

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Цена седана Solaris HS (ранее Hyundai Solaris) с автоматической трансмиссией увеличилась на 15-130 тыс. рублей в зависимости от комплектации. Минимальная стоимость такой машины составляет 2,03 млн рублей, максимальная — 2,34 млн рублей. Версии с механической трансмиссией не подорожали.

Седан Solaris KRS (ранее Kia Rio) подорожал на 30-130 тыс. рублей и стоит минимум 2,07 млн рублей. Машина в максимальной комплектации обойдется в 2,31 млн рублей. Подорожание хетчбэка Solaris KRX (Kia Rio X) составило ту же сумму. Кроссовер Solaris HC (ранее Hyundai Creta) подорожал на 98-113 тыс. рублей и стоит в диапазоне от 2,62 млн рублей до 2,93 млн рублей.