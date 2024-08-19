В России рассматривают возможность ввести ученические права

Эксперт считает, что ученические права могут улучшить ситуацию на дороге.Введение ученических прав для начинающих водителей может сократить количество правонарушений на дорогах, считает автоэксперт Алексей Нестеренко.

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Ученические права дают начинающему водителю статус стажёра. Их сможет получить любой россиянин с 18 лет, который сдал экзамены в ГАИ и получил право управлять транспортным средством.

Принцип таких прав прост. По словам эксперта, когда начинающий водитель получает водительские права, два года он находится под пристальным контролем. При совершении в этот срок правонарушений, ему придётся снова сдавать экзамен. Но необходимо выработать чёткий регламент с определением количества правонарушений, чтобы человека небезосновательно отправляли на переобучение.

«У нас есть водители, которые считают это обязательным налогом. Они совершают по 30-40 нарушений в месяц, идут их оплачивают и считают, что это нормально. Они называют это налогом на быструю езду», — резюмировал Нестеренко.

По его мнению, пришло время вырабатывать новую водительскую культуру на дорогах. Если два года водитель будет понимать, что он обязан соблюдать все правила дорожного движения, «у него выработается и закрепится привычка». Эксперт уверен, что таким образом можно воспитать культурных, адекватных водителей.