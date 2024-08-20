Дилер привез в Россию Toyota Grand Highlander в новом кузове

Дилер привез в Россию новый Toyota Grand Highlander за 11,3 млн рублей.

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Дилер привез в РФ японский внедорожник Toyota Grand Highlander за 11,3 млн руб. В России автомобиль предлагают с бензиновым двигателем объемом 2,4 литра мощностью 265 л.с. и АКП. Привод полный.

Toyota Grand Highlander является более габаритной версией классического Highlander для рынка США. Он длиннее традиционного внедорожника на 150 мм (5116 мм против 4966 мм), а также шире на 59 мм и выше на 26 мм. Этот автомобиль представлен официально только на авторынке США, где конкурирует с такими большими кроссоверами, как Kia Telluride и Volkswagen Atlas.