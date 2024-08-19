Nissan X-Trail обзавелся версией для любителей выездов на природу

Для американцев сделали особый Nissan X-Trail для выездов на природу. На рынок США выходит Nissan Rogue (он же X-Trail) 2025 модельного года, который срели прочего обзавелся специальным исполнениям Rock Creek, что переводится как «горный ручей». Rogue Rock Creek адресован любителям активного отдыха на природе, так что кроссовер дополнительно оснастили багажником на крыше и оффроудными шинами Falken Wild Peak размерности 235/65 R17. Внешне же новинку от прочих версий отличают красные акценты на кузове и затемненная радиаторная решетка.

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Корпуса наружных зеркал Rogue Rock Creek выполнены в черном глянце, диски у такого кроссовера литые и затемнены, но на них, а также на переднем и заднем бамперах имеются яркие красные вставки. В красном цвете выполнен и логотип Nissan спереди и сзади автомобиля. Единственное отличие в салоне — черная кожаная отделка с водоотталкивающей пропиткой и красной строчкой.

Список оснащения был расширен за счет функции «прозрачного капота», которая впервые стала доступна для автомобилей Nissan на американском рынке. Кроме того, с переходом Rogue в 2025 модельный год все кроссоверы вне зависимости от комплектации обзавелись новой версией полуавтопилота ProPilot Assist 2.1, который научился синхронизироваться с данными карт Google. Ну а информация интегрированных сервисов Google теперь отображается не только на центральном экране, но и на цифровой панели приборов.

Под капотом у Rogue 2025 модельного года — 1,5-литровая «турботройка» мощностью 204 лошадиные силы, которая работает в связке с вариатором. Цены стартуют от 29,2 тысячи долларов (2,62 миллиона рублей по курсу сегодняшнего дня), а спецверсия Rock Creek обойдется в 35,4 тысячи (3,17 миллиона рублей).

Весной этого года Nissan X-Trail получил спецверсию N-Trek в Австралии, которая тоже отличается «суровым» внешним видом с особым декором и водостойкой обивкой салона. Такой кроссовер можно купить с атмосферной «четверкой» объемом 2,5 литра мощностью 184 лошадиные силы, а вот гибридная установка e-Power с тяговым электродвигателем для него не доступна.

X-Trail продавался и в России, модель производилась на заводе Nissan в Санкт-Петербурге. После начала СВО, весной 2022 года, Nissan приостановил деятельность в России, а потом избавился от российских активов. Сейчас на петербургском предприятии в партнерстве с одной из китайских компаний собирают кроссоверы под новым брендом Xcite.