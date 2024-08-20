Последнюю «великую» Lancia испытали на «Нюрбургринге»

На гоночную трассу Нюрбургринг вывели 30-летний итальянский спорткар Lancia.Модель Delta Integrale Evo 2 была выпущена в 1993 году. Необычный заезд организовали журналисты издания Sport Auto, которые обычно тестируют современные «заряженные» автомобили. На этот раз они решили проверить возможности одного из самых редких дорожных спорткаров бренда, который три десятилетия назад доминировал в чемпионатах мира по ралли.

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Lancia Delta Integrale Evo 2 выпустили в 1993 году. Данная модификация стала прощальной в модельном ряде Delta. Спорткар получил двухлитровую «турбочетверку», отдача которой составила 212 лошадиных сил. В том же году итальянский бренд перестал участвовать в ралли, поэтому многие эксперты считают, что Evo 2 стала «последней великой» Lancia.

За рулем 30-летнего хот-хэтча пилот Кристиан Гебхардт сумел преодолеть круг Нюрбургринга за 9 минут и 12 секунд. Ранее этот же спортсмен проехал трассу за рулем Hyundai i20 N за 8 минут и 33 секунды. При этом свой собственный рекорд Гебхардт пару лет назад установил за рулем Honda Civic Type R. Тогда гонщик покорил Нюрбургринг за 7 минут и 57 секунд.

В начале марта в продаже появился Lancia Delta Integrale Evo 1 образца 1992 года. Спорткар принадлежал главному дизайнеру концерна Stellantis.