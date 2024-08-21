Экономист объяснила рост цен на услуги такси

Повышение цен на услуги такси с 1 сентября неизбежно, но связан он не с исполнением федеральных законов, а с удорожанием автомобилей и высокими комиссиями агрегаторов. Об этом сообщает агентств «Прайм» со ссылкой на директора Института экономики и финансов ГУУ, профессора Галину Сорокину.

© Газета.Ru

«Такси дорожает из-за стоимости новых автомобилей и высоких комиссий агрегаторов и таксопарков. Дело не в реализации федеральных законов, а в желании некоторых бизнесменов увеличить свою прибыль», — сказала Сорокина.

Напомним, в России приняли закон, предусматривающий введение в стране обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика. Получить полис таксисты смогут при наличии разрешения на работу, которое выдают только если есть путевой лист с отметкой о прохождении ежедневного техосмотра и выполнении других требований. Сообщалось, что большинство таксистов (75%) до сих пор не оформили необходимые документы для работы с сентября и не смогут выйти на работу.

По мнению председателя Союза пассажиров России, члена Общественного совета при Минтрансе России Кирилла Янкова, само по себе страхование ответственности перевозчика перед пассажирами – это нужна мера, так как сегодня пассажиры других видов транспорта в случае ДТП могут рассчитывать на выплаты по таким полисам. Все машины должны иметь полис ОСАГО.

Он отметил, что в целом, введение новых правил можно было отложить, сначала проанализировав как страхование изменит стоимость услуг перевозчиков.