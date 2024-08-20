Эксперт рассказал, что нельзя есть перед поездкой на автомобиле

Врач-диетолог и терапевт Антонина Саволюк рассказала о том, какие продукты не рекомендуется есть водителям до и во время поездки, поскольку они могут вызвать сильный дискомфорт.

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Так, по ее словам, нужно отказаться от очень острой и сладкой еды, а также от газированных напитков. Кроме того, врач заявила "Газете.ru", что не стоит употреблять свежие фрукты и овощи, поскольку они оказывают мочегонный и слабительный эффект.

Она добавила, что водителям не следует объедаться перед долгой дорогой. Иначе могут возникнуть проблемы. Лучше всего отдать предпочтение знакомым и проверенным продуктам.

Ранее "РГ" сообщала, что Минтранс дал поручение своим подведомственным вузам подготовить водителей, причем всех категорий от "А" до "Е", включая подкатегории. Цель - насыщение рынка профессиональными водителями.

Также российским водителям назвали четыре детали АКП, которые чаще всего ломаются.