Среди аксессуаров Tesla появился термобокс, похожий на бачок унитаза
Марка Tesla выпустила термобокс для напитков, похожий на сливной бачок унитаза. Очередной девайс, выполненный из неокрашенного металла, производитель изготовил в стилистике электрического пикапа Cybertruck. Несмотря на желание подчеркнуть сходство с футуристичной машиной термобокс стоимостью 700 долларов (около 62 000 рублей) вряд ли можно назвать удачным решением дизайнеров.
Термобокс представляет собой емкость для хранения охлажденных напитков. При этом девайс не является холодильном. Устройство работает от электрической сети, а продукты остаются прохладными за счет специальных стенок, внутри которых размещается лед. Объем пространства термобокса, разделенного на три отсека, составляет 53 литра.
При этом неправильная форма отсеков станет проблемой для размещения бутылок или банок. Кроме того, в девайсе отсутствует фиксатор крышки, поэтому во время поездок по неровной местности содержимое термобокса может оказаться в салоне.
Приобрести новый аксессуар смогут только владельцы электрокаров Tesla через персональный аккаунт. Стоимость девайса составляет 700 долларов (около 62 000 рублей).
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