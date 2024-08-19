Среди аксессуаров Tesla появился термобокс, похожий на бачок унитаза

Марка Tesla выпустила термобокс для напитков, похожий на сливной бачок унитаза. Очередной девайс, выполненный из неокрашенного металла, производитель изготовил в стилистике электрического пикапа Cybertruck. Несмотря на желание подчеркнуть сходство с футуристичной машиной термобокс стоимостью 700 долларов (около 62 000 рублей) вряд ли можно назвать удачным решением дизайнеров.

© Motor.ru

Термобокс представляет собой емкость для хранения охлажденных напитков. При этом девайс не является холодильном. Устройство работает от электрической сети, а продукты остаются прохладными за счет специальных стенок, внутри которых размещается лед. Объем пространства термобокса, разделенного на три отсека, составляет 53 литра.

© Tesla

© Tesla

© Tesla

При этом неправильная форма отсеков станет проблемой для размещения бутылок или банок. Кроме того, в девайсе отсутствует фиксатор крышки, поэтому во время поездок по неровной местности содержимое термобокса может оказаться в салоне.

Приобрести новый аксессуар смогут только владельцы электрокаров Tesla через персональный аккаунт. Стоимость девайса составляет 700 долларов (около 62 000 рублей).

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