Представлен серийный Ruf Rodeo в стиле Porsche 911 и с техникой суперкара

Ruf Rodeo лишь внешне напоминает классический Porsche 911, внутри — полностью оригинальная платформа с углепластиковым монококом в основе и гоночной подвеской.

© Колеса.ру

Германская компания Ruf Automobile GmbH сделала себе имя на тюнинге автомобилей Porsche, но сегодня она больше позиционирует себя как самостоятельный автопроизводитель мелкосерийных и дорогих спорткаров с дизайном в стиле классических Porsche 911. Кросс-купе Ruf Rodeo на собственной платформе было анонсировано одноимённым концептом весной 2020 года, а на прошлой неделе в рамках фестиваля Monterey Car Week 2024 (США, штат Калифорния) была представлена серийная версия, которая пойдёт в мелкосерийное производство уже в этом году.

Серийный Ruf Rodeo сильно отличается от концепта: исчезла вся наружная мишура вроде лопаты, лассо и дополнительных фар с кожаной отделкой, расширена колея, оквадраченные колёсные арки стали более пухлыми, увеличен дорожный просвет (теперь он составляет 244 мм), бамперы стали чуть более угловатыми и обзавелись массивными пластиковыми клыками (в задние встроены выхлопные патрубки), корма обрела винтажный спойлер типа «утиный хвостик», уши воздухозаборников над задними колёсными арками стали крупнее, экспедиционный багажник на крыше уступил место более компактным и лаконичным рейлингам.

В салоне Ruf Rodeo эстетика Дикого Запада, вдохновлённая ранчо известного американского модельера Ральфа Лорена, усилена по сравнению с концептом: практически все поверхности обиты грубой на вид, но мягкой на ощупь коричневой кожей с крупными стежками. На крыше, передней панели и креслах имеются текстильные вставки а-ля плетёный ковёр, а форма кресел слегка напоминает ковбойское седло — в общем, атмосферно.

Технический базис прежний: в основе Ruf Rodeo лежит собственная платформа с углепластиковым монококом типа ванна, к нему сверху прикручен стальной трубчатый каркас, а спереди и сзади — подрамники для крепления подвески и силового агрегата. Наружные панели кузова изготовлены из углепластика. Подвеска — типа пуш-род на двойных поперечных рычагах «по кругу» с регулируемыми амортизационными стойками. Тормоза — карбон-керамические, с 6-поршневыми суппортами на передних колёсах и 4-поршневыми на задних. Размерность вездеходных шин Goodyear — 235/55 R 18.

Расположенный в заднем свесе 3,6-литровый 6-цилиндровый наддувный бензиновый «оппозитник» выдаёт 618 л.с. и 700 Нм. Коробка передач — 6-ступенчатая «механика». Привод — полный, с блокируемыми межколёсными дифференциалами. Весит Ruf Rodeo всего 1250 кг. Максимальная скорость ограничена на отметке 250 км/ч.

Точный тираж Ruf Rodeo не объявлен, но ясно, что он очень небольшой и в лучшем случае исчисляется десятками. Цена — от 1,25 млн долларов.