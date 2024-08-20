Кроссовер MG ZS сменил поколение перед дебютом в России

По предварительным данным, в Европе пятидверку на первом этапе предложат в виде гибрида. «Традиционный» паркетник, как ожидается, тоже будет, но позже.

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Свою рыночную карьеру компактный кроссовер MG ZS начал в 2017 году в Китае (некогда британский бренд MG сейчас принадлежит «поднебесному» концерну SAIC), полноценный рестайлинг он пережил в 2019-м. С китайского рынка паркетник в итоге убрали, зато сегодня он присутствует в других регионах, включая Европу. К слову, в Старом Свете нынешний ZS является бестселлером марки, причем довольно успешным: согласно статистике JATO Dynamics, с января по июнь 2024-го там реализовано более 54 000 штук. Для сравнения, Hyundai Kona за аналогичный период разошлась по Европе тиражом 51 567 экземпляров. И вот анонсирован новый MG ZS – в частности, первые тизеры опубликовали испанский и австралийский офисы бренда. Такой кросс позиционируют в качестве следующего поколения.

Ничего революционного в дизайне экстерьера свежего ZS нет, разве что кроссоверу достался более агрессивный передний бампер, да радиаторная решетка теперь выглядит солиднее. Зато паркетник остался оригинальной моделью марки, тогда как старший кроссовер MG HS во втором поколении оказался клоном Roewe RX5 (брендом Roewe тоже владеет SAIC).

Габариты нового MG ZS еще не озвучены. Впрочем, вряд ли они сильно изменились. Длина актуального чисто бензинового паркетника равна 4323 мм, ширина – 1809 мм, высота (с рейлингами) – 1653 мм, колесная база – 2580 мм.

Интерьер пока не засвечен. Не исключено, что внутри появилось табло, то есть объединенные экраны приборки и мультимедийной системы. Очевидно, в список оборудования еще вошли адаптивный круиз-контроль, камеры кругового обзора, системы автоторможения и удержания в полосе движения – без этого добра в Европе новые модели теперь не продают.

Машина на тизерах обозначена как ZS HEV – это значит, что европейцам паркетник впервые будет доступен в виде гибрида (без возможности зарядки от электросети). Предполагается, что кроссовер разделил технику с аналогичным хэтчем MG 3. В состав установки Hybrid+ последнего входят атмосферник 1.5, 136-сильный электромотор и батарея емкостью 1,83 кВт*ч.

Совокупная отдача системы хэтчбека – 194 л.с. Вероятно, как и предшественник, новый MG ZS будет доступен исключительно с передним приводом. Европейские профильные СМИ также пишут, что позже в продажу поступит и ZS только с ДВС, но подробностей о его «начинке» пока нет. Нынешний «традиционный» паркетник, например, в Испании предложен с бензиновыми четырехцилиндровым атмосферником 1.5 (106 л.с.) и турботройкой 1.0 (111 л.с.). Между тем у предшественника еще есть полностью электрическая версия, однако у свежего MG ZS такой модификации, как ожидается, не будет: вместо нее марка выведет на рынок новый электрокросс с оригинальным обликом, которому, видимо, присвоят какое-то другое имя.

Премьеру MG ZS нового поколения проведут в начале следующей недели.

Напомним, компактный кроссовер MG обещан и российскому рынку: ZS должен добраться до дилеров в этом году. Однако в РФ пока анонсирована модель предыдущей генерации.