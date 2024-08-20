Представлена экстремальная линейка ретросуперкаров Porsche

Дебютировали экстремальные ретросуперкары на базе Porsche.Компания Kalmar представила на Автомобильной неделе в Монтерее три суперкара 9Х9 в ретро-стиле, построенные на базе Porsche 911. Фирма, основанная Яном Кальмаром, занимается реставрацией классических моделей 911 и делает на их базе рестомоды, в том числе в раллийном стиле. На этот раз была подготовлена эксклюзивная линейка машин, в числе которых есть 930-сильный экземпляр, который может посоперничать на трассе с современными гиперкарами. Стоимость модифицированных автомобилей пока неизвестна.

© Motor.ru

Все три суперкара сочетают в себе кузов классического Porsche 935 и технику от модели 911. Полноприводный Kalmar 9X9 оборудован 3,8-литровым наддувным мотором, отдача которого составляет 930 лошадиных сил. Пару агрегату составляет преселективная коробка передач. По словам разработчиков, модель способна проехать «Северную петлю» Нюрбургринга за семь минут. Такой результат сопоставим с заездами Lamborghini Aventador SV и Rimac Nevera.

© Kalmar

© Kalmar

© Kalmar

© Kalmar

Модификация 9X9 Sport получила трехлитровый двигатель мощностью 650 лошадиных сил и семиступенчатую «механику». Заключительной моделью линейки стал 9X9 Leichtbau, который оснащен четырехлитровым «атмосферником» (мощность не уточняется) и шестидиапазонной мехничесской трансмиссией. При этом масса суперкара, в котором отсутствуют опции комфорта, составляет 1250 килограммов.

Кузова ретросуперкаров копируют винтажные модели, однако выполнены из углепластика. Кроме того, автомобили оборудованы регулируемыми амортизаторами, карбон-керамическими тормозами, а также магниевыми дисками и титановыми суппортами. В салоне машин установлены «ковши» Recaro и современные мультимедийные системы.

В начале апреля сообщалось, что американская фирма Rezvani готовится выпустить ретро-суперкар. Производство загадочной модели компания планировала наладить под новым суббрендом.