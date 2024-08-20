Ford отзывает почти 85 000 полицейских внедорожников Explorer. Национальное управление безопасности дорожного движения США объявило об отзыве около 85 000 внедорожников Explorer модельного ряда 2020–2022 годов выпуска с гибридным или бензиновым двигателем объёмом 3,3 литра, оснащенных пакетом Police Interceptor Utility, из-за опасений возгорания двигателя.

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В управлении заявили, что в случае отказа двигателя некоторое количество паров моторного масла или топлива может оказаться у источников возгорания в подкапотном пространстве, что может спровоцировать возгорание, локальное плавление компонентов или появление дыма.

На 9 июля в Северной Америке было зарегистрировано 13 случаев возгораний под капотом на автомобилях Explorer PIU, выпущенных до 2 июня 2022 года. Причём, сообщений о возгораниях, вызванных пробоями блока цилиндров на автомобилях, не принадлежащих полиции, не зарегистрировано. В настоящее время в Ford разрабатывают сервисное решение. Ожидается, что детали и программное обеспечение будут доступны во втором квартале следующего года.

Отзыв произошел на фоне объявленного производителем на прошлой неделе выхода модернизированного Ford Police Interceptor Utility 2025. В компании говорят, что машины уже поставляются в полицейские департаменты. Стоит отметить, американские правоохранители предпочитают Ford Explorer с 3,3-литровым бензиновым двигателем V6 мощностью 285 лошадиных сил.