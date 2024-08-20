Полицейским США не повезло с крупной партией Ford Explorer
Ford отзывает почти 85 000 полицейских внедорожников Explorer. Национальное управление безопасности дорожного движения США объявило об отзыве около 85 000 внедорожников Explorer модельного ряда 2020–2022 годов выпуска с гибридным или бензиновым двигателем объёмом 3,3 литра, оснащенных пакетом Police Interceptor Utility, из-за опасений возгорания двигателя.
В управлении заявили, что в случае отказа двигателя некоторое количество паров моторного масла или топлива может оказаться у источников возгорания в подкапотном пространстве, что может спровоцировать возгорание, локальное плавление компонентов или появление дыма.
На 9 июля в Северной Америке было зарегистрировано 13 случаев возгораний под капотом на автомобилях Explorer PIU, выпущенных до 2 июня 2022 года. Причём, сообщений о возгораниях, вызванных пробоями блока цилиндров на автомобилях, не принадлежащих полиции, не зарегистрировано. В настоящее время в Ford разрабатывают сервисное решение. Ожидается, что детали и программное обеспечение будут доступны во втором квартале следующего года.
Отзыв произошел на фоне объявленного производителем на прошлой неделе выхода модернизированного Ford Police Interceptor Utility 2025. В компании говорят, что машины уже поставляются в полицейские департаменты. Стоит отметить, американские правоохранители предпочитают Ford Explorer с 3,3-литровым бензиновым двигателем V6 мощностью 285 лошадиных сил.