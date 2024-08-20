Почему «зайцы» стали заклеивать на платных трассах номера целиком

«Телематика»: заклеивать номера на платных трассах не имеет смысла. Те, кто регулярно ездит по трассе М-12 «Восток», наверняка заметили такую тенденцию: автомобилисты, что принципиально не платят за проезд, начали закрывать номера своих машин полностью. Хотя раньше ограничивались лишь несколькими символами. Редакция Quto решила выяснить, с чем это связано.

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Напомним, что некоторые платные трассы (в том числе «Восток») оборудованы безбарьерной системой free-flow. Это значит, что машина без остановок проезжает под специальными рамками, а проезд оплачивается через транспондер.

Если транспондера нет, автомобилисту нужно зайти на сайт «Автодора», где ввести номер автомобиля, а затем оплатить поездку. Счёт формируется автоматически по фактически пройденному расстоянию на основе классификации автомобиля.

Благодаря free-flow значительно сокращается время проезда, а также снижается риск аварийности. (Вспомним жуткую аварию, когда грузовик протаранил несколько вставших перед шлагбаумом легковушек на трассе М-4).

© ГК «Автодор»

Можно ли не платить? Все съезды совершенно свободны: на них нет ни контролёров, ни шлагбаумов. То есть теоретически, если закрыть регистрационные знаки, можно проехать бесплатно.

Риски встретить экипаж ДПС на российских «платниках» минимальны: да, региональные подразделения ГАИ время от времени проводят профилактические рейды, но случаются такие «облавы» не слишком часто.

За езду со скрытыми номерами (или без них) «зайцам» грозит штраф 5000 рублей или лишение водительских прав на срок до трёх месяцев. В ближайшее время наказание должно стать жёстче, но пока действуют такие санкции.

© ГК «Автодор»

Как показали наблюдения редакции Quto, чаще всего номера скрывают владельцы «некропремиума» — то есть немолодых машин премиальных марок. Также нередко встречаются «экономисты» на совсем новых дорогих автомобилях…

В последнее время «зайцы» начали закрывать номера своих машин полностью: «Если закрыть один или два символа, система распознает машину», — рассказал один из «принципиальных» водителей, что предпочитает ездить бесплатно.

Правда, в компании «Телематика» отказались рассказывать, как работает система распознавания: «Детализация процесса открывает для злоумышленников понимание, как можно обойти систему, чтобы продолжать не оплачивать проезд».

© ГК «Автодор»

Но логично предположить, что искусственный интеллект способен «достраивать» недостающую часть номера, а также проверять плохо читаемые таблички по базам зарегистрированных транспортных средств.

«”Свободный поток” умеет распознавать все номера любой формы и с любой толщиной шрифта, даже скрытые или скрученные», — уточняют представители «Телематики», что является оператором платных трасс.

В компании уверяют, что недобросовестным пользователям платных дорог не имеет никакого смысла заниматься ухищрениями, пытаясь скрыть номер автомобиля, — всё равно машина будет распознана.

«Система ежеминутно совершенствуется: она берёт многообразие признаков, раскладывает их на огромное количество облако-точек», — ранее говорил Марсель Нигметзянов, заместитель генерального директора концерна «Телематика».

Ну, а любители бесплатной езды подтверждают это: сейчас, чтобы сэкономить на проезде по «платнику» приходится заклеивать номер машины целиком. И лучше всего — армированной клейкой лентой. Но мы не говорили этого.