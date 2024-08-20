Опыт Швеции по сокращению ДТП может быть полезен многим странам

В Германии нашли решение, как сократить число аварий на второстепенных дорогах. Выяснилось, что в Германии, есть проблема с дорогами в сельской местности. Об этом эксперты организации Dekra сообщили в отчете за 2024 год о безопасности дорожного движения.

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Из документа стало известно, что наибольшее число ДТП в стране происходит на двухполосных второстепенных дорогах. Одной из причин такой ситуации эксперты назвали несоблюдение скоростного режима водителями. Но второй причиной указали устаревшую дорожную инфраструктуру, которая не соответствует современным машинам, более мощным и габаритным, чем автомобили прошлого века.

В качестве примера инспекторы по безопасности из Dekra называют шведский опыт с так называемыми дорогами 2+1. Это трёхполосные дороги — две в одну сторону и одна в противоположную, комбинация которых меняется в зависимости от условий. Отмечается безопасность маневра обгона на таких дорогах и статистика, согласно которой количество аварий со смертельным исходом и тяжелыми травмами на таких дорогах в Швеции уменьшилось до 80%.

Кроме того, в Dekra обратили внимание на деревья вдоль дорог, мешающие обзору. Эксперты предлагают просёлочные дороги обсаживать кустарниками, которые представляют меньшую угрозу в случае дорожного происшествия. Краш-тесты показали, что нагрузка на пассажиров автомобиля при наезде на кусты в восемь раз меньше, чем на деревья.