Обновленный Audi RS 3 раскрыли до премьеры на официальных снимках. Портал Cochespias обнаружил часть фирменной фотосессии в открытом доступе и успел сохранить серию изображений. Экстерьер хэтчбека больше не секрет: оценить новинку можно со всех ракурсов. Audi изменила светотехнику, бамперы и колёсные диски, так что рестайлинг прошёл по лекалам обычных A3. В июне обновленный Audi RS 3 успел обновить рекорд Нюрбургринга в своем классе.

© Motor.ru

Забытые Audi

Новое поколение Audi RS 3 дебютировало три года назад, а в феврале 2022 года небольшая партия таких машин успела добраться до России по официальным каналам. Теперь подготовлен плановый апгрейд: «эр-эска» стала еще агрессивнее! Рисунок дневных ходовых огней под клетчатый флаг теперь расположен сверху фар, у задних фонарей изменён рисунок, а стоп-сигнал в «формульном» стиле переехал на бампер. Отражатели теперь вертикальные, а структура решётки радиатора ромбовидная.

© Cochespias.net

© Cochespias.net

© Cochespias.net

© Cochespias.net

© Cochespias.net

© Cochespias.net

На фирменной фотосессии хот-хэтч изображен с новыми многоспицевыми дисками серого цвета: вероятно, они станут визитной карточкой обновлённой Audi RS 3. Информации о технике нет: семейство точно сохранит «турбопятёрку» 2.5, но отдача может быть увеличена с нынешних 400 сил и 500 Нм. В угоду управляемости перенастроена полноприводная трансмиссия: на заднюю ось раздельными муфтами передаётся больше тяги.

Все подробности об обновлённом семействе Audi RS 3 должны быть раскрыты в ближайшие дни, ведь старт продаж в Европе должен состояться до конца августа. Первые клиенты получат модернизированные «эр-эски» в октябре, но в этот раз россиян в их числе точно не будет.