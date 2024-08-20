На бывшем заводе VW в Калуге теперь собирают Chery

На бывшем заводе VW в Калуге собрали Chery: машины уже в продаже. Портал «Русский автомобиль» обнаружил на сайтах бесплатных объявлений кроссоверы Tiggo 8 Pro Max с оригинальным идентификационным номером. Код производителя обозначен буквами XW8: раньше так обозначались иномарки с калужского завода Volkswagen. По данным инсайдеров, в Калуге также собирают Tiggo 7 Pro Max. Другие итерации кроссоверов Chery локализованы в Санкт-Петербурге.

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На бывшем заводе Volkswagen в Калуге до конца года планируют выпустить 27 тысяч автомобилей, однако новый производственный партнёр официально не назван. По предварительным данным, на площадке выпускают рестайлинговые Tiggo 7 Pro Max и Tiggo 8 Pro Max, то есть самые современные модели Chery, доступные на российском рынке.

На бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге локализуют другие Chery: под именем Xcite X-Cross 7 уже выпускают Tiggo 7 Pro, а на подходе Xcite X-Cross 8 с «комбинированным» дизайном. Сертификаты Одобрения типа транспортного средства на все четыре кроссовера российской сборки уже получены, но в базе Росстандарта найти эти документы в открытом доступе больше нельзя.

Таким образом, автомобили Chery под материнской маркой могут загрузить два завода в Санкт-Петербурге и Калуге, упрощенные аналоги Chery под брендами Kaiyi и Jetour локализованы в Калининграде, а на бывшем заводе Mercedes-Benz пропишутся «премиальные» Chery под маркой Exeed.