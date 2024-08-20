КамАЗ будет доплачивать работникам за «семейный стаж»
Работающие на автозаводе КамАЗ семьи будут получать спецвыплаты. Чтобы получать ежемесячные доплаты, непрерывный стаж работы семейной династии должен превышать 90 лет. При подсчёте суммируются стаж главы семейства, а также его супруги, детей, внуков, правнуков, сестёр и братьев.
В трудовой династии, как стало известно редакции Quto, учитываются стаж главы семейства, а также его детей и внуков. В этом случае общий проработанный на предприятии срок должен превышать 50 лет.
В категорию молодых династий зачисляются семейные пары. В этом случае глава определяется по наибольшему стажу, а в общую семейную «копилку» вдобавок засчитываются показатели работающих на автозаводе братьев и сестёр.
Кадровики обещают проверять трудовой стаж и степень родства ежемесячно. И если один из заявленных родственников решит уволиться, семья имеет шанс лишиться статуса династии.
Между тем, КамАЗ решил выдавать работникам жильё: в Набережных Челнах идёт строительство трёх 18-этажных домов на 179 квартир каждый.