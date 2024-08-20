Вековой Ford Model T исправно несет госслужбу в Мичигане

В службе Департамента транспорта Мичигана до сих пор служит столетний Ford Model T. Это был первый в мире массовый автомобиль. Он появился в 1908 году, и на 19 лет стал машиной мечты многих. И если сначала его собирали вручную, то установка конвейера на заводе Ford превратила кустарное производство в масштабную серийную сборку и значительно снизило цену, что немаловажно.

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Производство Ford Model T завершилось в 1927 году, и большая часть уцелевших машин давно пылится в музеях и частных коллекциях. Но один экземпляр, совершенно точно, до сих пор служит людям. И не в качестве музейного экспоната!

В Мичигане проживает большое количество амишей и меннонитов. Члены этих религиозных общин до сих пор передвигаются на лошадях и колясках. Мир скорости и электрокаров им абсолютно чужд, как и многое из нашей привычной жизни. Они чтут уклад и традиции своих предков.

Возвращаясь к Ford Model T, выяснилось, что ширина оси автомобиля примерно такая же, как у большинства багги (двухколёсная повозка на одного или двух человек), выпускавшихся на севере с 1800-х годов. Этот параметр дал шанс Model T стать идеальным транспортным средством для обеспечения безопасности обочин сельских дорог для передвижения на лошадях и багги, чем и воспользовался департамент транспорта штата.

© MDOT

© MDOT

© MDOT

Главной задачей автомобиля является контроль дорог штата, точнее, их обочин, по которым и ездят запряжённые багги, чтобы убедиться, что там достаточно места для безопасного передвижения повозки и животного, идущего параллельно стремительно летящим автомобилям. Это очень ответственная работа, говорят в департаменте, потому что цена неправильного выбора может быть непомерно высокой.

Но иногда аварии всё-таки происходят — лошади пугливы. Именно поэтому дорожная служба штата пока не собирается списывать на покой «старичка». Тем более, не было ещё ни одного случая, чтобы проезжающие не улыбнулись, глядя на неспешное движение легендарного автомобиля.