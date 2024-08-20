Mercedes выпустил особый Maybach S-Class в честь северного сияния.В США на Конкурсе элегантности в Пеббл-Бич показали лимитированную комплектацию S 680 Edition Nordic Glow. Лимузинов с двухцветным бело-фиолетовым кузовом будет сделано всего 50 штук, цена — от 339 тысяч долларов, то есть переплата относительно начальной восьмицилиндровой версии Mercedes-Maybach S-Class составит более 70%! Приём заказов уже открыли.

© Motor.ru

Экстерьер Mercedes-Maybach S 680 Edition Nordic Glow вдохновлён северным сиянием: с фиолетовым верхом Northern Lights Violet сочетается белый металлик Moonlight White. Увидеть небо в таких тонах можно только за Полярным кругом, но лимузин показали на берегах Тихого океана. Выбирать цвет кузова не придётся, и тёмный хром тоже является единственно возможным вариантом.

© Mercedes-Maybach

© Mercedes-Maybach

© Mercedes-Maybach

© Mercedes-Maybach

© Mercedes-Maybach

© Mercedes-Maybach

© Mercedes-Maybach

Салон украшен белоснежной кожей Nappa с серой прострочкой, есть вставки из тёмного орехового дерева, специальные декоративные таблички и подушки. Покупателям напомнят, что тираж ограничен 50 экземплярами, и все машины продадут на североамериканском рынке. Особая «фишка» лимузина — 21-дюймовые диски с рисунком, вдохновлённым бокалами шампанского. Изменений по технике нет: под капотом V12 6.0 (612 сил, 900 Нм), есть полный привод 4Matic.

Хотя Mercedes-Maybach S 680 Edition Nordic Glow может быть более редкой версий, главной премьерой Конкурса элегантности от немецкой марки стал родстер SL 680 Monogram Series. В Штутгарте предложили роскошный автомобиль с открытым верхом после семилетнего перерыва. Переход от суббренда AMG к суббренду Maybach в рамках одной модели и вовсе состоялся впервые.