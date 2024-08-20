В Госдуме предложили запретить мотоциклистам движение между потоками машин

Мотоциклистам в России необходимо запретить обгон автомобилей и их движение между потоками машин вне полосы, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление депутата Госдумы Султана Хамзаева.

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«Необходимо организовать так, чтобы движение мотоциклистов было возможно исключительно по полосам, а не как сейчас, когда происходит движение мотоциклов между потоками ... понятная мера: запретить мотоциклистам совершать обгон автомобилей. Разрешить движение исключительно по полосе», — сказал парламентарий.

Депутат Хамзаев назвал мотоциклистов провокаторами

Хамзаев отметил, что это в значительной степени обезопасит существующий в настоящее время в первую очередь для автолюбителей риск «зацепить» или «прижать» мотоциклистов.