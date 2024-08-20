Зачем в автоматической коробке нужна нейтральная передача

Naavtotrasse объяснил, зачем нужен «нейтраль» в автоматической коробке. При диагностике ходовой части механикам автосервиса может потребоваться свободное вращение ведущих колёс автомобиля. В этом случае также селектор трансмиссии переводится в нейтральное положение.

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Кроме того, как отмечает издание Naavtotrasse, если неисправное транспортное средство, оборудованное автоматической коробкой передач, требуется перевезти на платформе эвакуатора, также используется нейтральное положение коробки.

При этом включение «нейтралки» на ходу может спровоцировать ускоренный износ элементов «автомата». А ключевая функция режима N (Neutral) — в возможности откатывать, буксировать и эвакуировать машину без запуска двигателя.

Между тем, эксперты рассказали, какие запчасти подделывают чаще всего. Увы, нод оля контрафакта на рынке запчастей выросла до 30%.