Самому знаменитому кроссоверу BMW исполнилось 25 лет

BMW выпустила «серебряную» комплектацию X5 в честь 25-летия модели.

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BMW X5 в этом году стукнуло 25 лет. Особую комплектацию Silver Anniversary («Серебряный юбилей») получила 380‑сильная версия xDrive40i для американского рынка. Что неудивительно: основной объем «икс-пятых» с 1999 года делают на заводе в Южной Каролине.

Кузов окрашен в серый цвет с черными акцентами и элементами декора из коллекции M Sport. Углепластиковыми вставками для интерьера поделились старшие модификации М60i и М Competition. Все юбилейные BMW X5 оснащены внедорожным пакетом.

В его составе система адаптации к дорожному покрытию, защита днища, пневмоподвеска и даже блокировка заднего межколесного дифференциала. У камер кругового обзора предусмотрены особые ракурсы для пересеченной местности, а на центральный дисплей можно вывести данные о клиренсе и кренах. Выпустят 1000 машин по цене 80 тысяч долларов каждая.