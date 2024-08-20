Автоэксперт объяснил, почему опасно заряжать аккумулятор дома

Директор по послепродажному обслуживанию "Автодом Алтуфьево" Роман Тимашов рассказал "Российской газете", почему опасно заряжать автомобильный аккумулятор дома.

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"Во время зарядки активизируются химические процессы, следствием которых может быть выделение вредных веществ (хлористый водород, сернистый газ и прочие). Поэтому выделяемые газы являются ядовитыми и пожароопасными. В сервисе имеются все необходимые условия для зарядки аккумулятора - специальные вытяжки, работы с АКБ производятся в резиновых перчатках и защитных очках.

Аккумуляторы кислотного типа (внутри находится серная кислота) в случае попадания на кожу и глаза опасны тем, что есть высокая вероятность получить химический ожог.

В случае, если АКБ неисправен (осыпались пластины, произошло короткое замыкание) или был подобран неправильный ток для зарядки (он должен быть в 10 раз меньше объема АКБ), может произойти взрыв или возгорание.

Как правило, аккумулятор достаточно тяжелый и может весить больше 10 кг. Поэтому при его зарядке дома может причинить вред владельцу автомобиля при падении, например, на ногу.

Заряжайте АКБ специализированными устройствами в приспособленных, хорошо проветриваемых помещениях и не оставляйте процесс без присмотра", - отметил специалист.

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