Автоэксперт объяснил, почему опасно заряжать аккумулятор дома

Автоэксперт Тимашов объяснил, почему опасно заряжать аккумулятор дома
Директор по послепродажному обслуживанию "Автодом Алтуфьево" Роман Тимашов рассказал "Российской газете", почему опасно заряжать автомобильный аккумулятор дома.
"Во время зарядки активизируются химические процессы, следствием которых может быть выделение вредных веществ (хлористый водород, сернистый газ и прочие). Поэтому выделяемые газы являются ядовитыми и пожароопасными. В сервисе имеются все необходимые условия для зарядки аккумулятора - специальные вытяжки, работы с АКБ производятся в резиновых перчатках и защитных очках.
Аккумуляторы кислотного типа (внутри находится серная кислота) в случае попадания на кожу и глаза опасны тем, что есть высокая вероятность получить химический ожог.
В случае, если АКБ неисправен (осыпались пластины, произошло короткое замыкание) или был подобран неправильный ток для зарядки (он должен быть в 10 раз меньше объема АКБ), может произойти взрыв или возгорание.
Как правило, аккумулятор достаточно тяжелый и может весить больше 10 кг. Поэтому при его зарядке дома может причинить вред владельцу автомобиля при падении, например, на ногу.
Заряжайте АКБ специализированными устройствами в приспособленных, хорошо проветриваемых помещениях и не оставляйте процесс без присмотра", - отметил специалист.
Ранее эксперт Стрельбицкий объяснил, может ли АИ-100 повысить мощность автомобиля.