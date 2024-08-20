Эксперт рассказал, как правильно выбирать моторное масло

Моторное масло не только отвечает за исправную работу двигателя транспортного средства, но и выполняет ряд других важных функций. Если автовладелец не уделяет должного внимания выбору масляной жидкости и покупает низкокачественный продукт, это скажется на работе всего автомобиля.

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Какие бывают моторные масла и как правильно подобрать смазочный материал, расскажем в материале.

Что делает моторное масло

Автомобильное масло выполняет сразу несколько функций:

Смазывает автодетали. Консистенция продукта уменьшает силу трения внутренних элементов и образует пленочную защиту сразу на нескольких участках ДВС.Обеспечивает противокоррозионную устойчивость. Детали на долгое время защищены от «рыжиков», если с ними соприкасается масляная жидкость. Защищает от высокотемпературного воздействия. Смазочный продукт забирает тепло у мотора и снижает температуру раскаленных деталей – двигателя и турбины.Спасает от грязи. Масло впитывает все продукты сгорания ДВС и защищает мотор от загрязнений. Из-за этого масляная жидкость приобретает со временем темный цвет.

Для повышения работоспособности масляного продукта и усиления некоторых его свойств в жидкость добавляют специальные активные компоненты – присадки. Они усиливают свойства масла, что для некоторых масляных продуктов является необходимостью.

Через сколько нужно менять масло

Функциональность и продолжительность «жизни» моторного масла зависят не только от его свойств, но и от совокупности факторов.

На сокращение разницы в интервалах между заменой масла могут влиять:

экстремальное управление авто;частая езда по разбитым дорогам;«таксишный» износ мотора – постоянные запуски авто и торможение;передвижение в плотном транспортном потоке;перевозка крупногабаритных грузов;эксплуатация авто в чрезмерно жаркое или холодное время года;использование низкокачественного топливного горючего.

Российским водителям рекомендуется осуществлять замену масла не раз в 10 тыс. км, как это принято считать за образец, а чаще – примерно после 6-7 тыс. км пробега. Это связано с суровыми климатическими условиями и постоянными перепадами температур. Но точный километраж для замены масла назвать все равно затруднительно, поскольку замена жидкости осуществляется с учетом и конкретной модели авто, и указаний самого производителя, и, как говорилось выше, условий эксплуатации.

Важно! Следует проверить уровень масла при покупке автомобиля. Это расскажет о состоянии двигателя и надлежащем уходе за ним. Чтобы узнать больше информации о машине, рекомендуем проверить авто через сервис «Автокод». Отчет покажет всю историю транспортного средства: какие сервисные работы проводились у дилера, как часто автомобиль обслуживался на СТО и многое другое. Посмотреть пример отчета можно по ссылке.

Как выбрать моторное масло: основные характеристики

При выборе моторной жидкости важно обращать внимание на характеристики масла:

вид; вязкость; зольность;совместимость с ДВС;срок годности;цена.

Ниже расскажем про каждый из критериев чуть подробнее.

Критерий 1 – вид моторного масла

Масла делятся на три категории:

Минеральные. Это натуральные нефтяные продукты, которые добываются естественным способом. Их цена чуть ниже, чем у остальных видов масел, стоят они примерно 1,5 тыс. рублей. Из-за естественного состава такому автомаслу требуются дополнительные присадки, иначе работоспособность жидкости будет низкой. Натуральное масло зависимо от условий и температурной среды: в холоде оно может застывать и увеличивать свою вязкость, а в жаре – выгорать. Это его главный недостаток.Синтетические. Производятся химическим способом из сырой нефти, путем синтезирования молекул. Искусственно созданная жидкость обладает рядом свойств, которые не присущи натуральным маслам. Синтетика хорошо «переживает» аномальную температуру, должным образом выполняет все свои функции, но все равно нуждается в добавлении присадок для усиления свойств жидкости. Цена такого вида масла превышает стоимость минерального продукта – цены начинаются от 1,5 тыс. рублей.Полусинтетические. Содержат в составе и синтетику, и минеральное масло. Смесь продуктов обеспечивает сочетаемость масла почти со всеми видами ДВС. Полусинтетика хорошо показывает себя в мороз, при этом ее ценник меньше, чем у синтетической жидкости. Однако по своим свойствам такой вид продукта все равно не «дотягивает» до синтетического.

Сейчас на рынке в основном продается «синтетика», так как по своему функционалу она во многом превосходит остальные виды масел и хорошо следит за исправной работой двигателя современных авто.

Критерий 2 – вязкость

Один из важнейших критериев при выборе масла, так как именно от него зависит, как жидкость выполняет свои функции. Вязкость влияет на уменьшение трения автодеталей и снижение температуры раскаленных элементов двигателя.

Маркировка вязкости обычно указана на упаковке продукта. Правильно подобранное масло не должно замерзать при низких температурах и должно сохранять свою структуру при жаре. Поэтому важно подобрать правильный показатель под температуру региона: чем холоднее климат, тем более жидким должно быть масло.

По классификации SAE выделяют три группы масел:

Зимнего использования – имеют обозначение «W» (от слова «winter»). Масла этой группы имеют низкий индекс вязкости и используются в зимний период. Обозначаются следующим образом: 0W, 5W, 10W, 15W, 20W, 25W.

Чем меньше значения зимней маркировки, тем лучше масло будет функционировать при низких температурах. Так, обозначение 0W говорит о том, что мотор с таким маслом без проблем запустится в -35 градусов. При этом маркировка 5W допускает работу ДВС только до -30 градусов, а 10W – до -25 градусов.

Летом «зимнее» масло лучше не использовать – из-за пониженной вязкости оно будет перегреваться и окажет пагубное воздействие на двигатель. Поэтому перед теплым временем года «зимнее» масло следует заменить на продукт более высокой вязкости.

Летнего использования – не имеют буквенной маркировки. Масляные продукты летнего применения имеют высокую вязкость и обозначаются следующим образом – SAE 20, 30, 40, 50, 60. Чем выше это значение, тем гуще масло и выше его устойчивость к жарким температурам.

К примеру, в жарких регионах в летний период будет целесообразнее использовать масло с маркировкой SAE 40. Оно сохранит свои свойства и плотную структуру даже в +40 градусов.

Всесезонного использования – имеют сдвоенную маркировку. Такие масла не нужно менять при смене сезона, они сохраняют свои свойства в любой температуре. Но при выборе всесезонного продукта важно правильно рассчитать температурную норму.

К примеру, в маркировке 5W-40 значение 5W – показатель зимнего использования, а 40 – летнего. Такой продукт будет функционировать при температуре +40 градусов летом, а зимой – до -35 градусов. То есть от цифры «5» перед «W» следует отнять 40 – это и будет допустимый температурный режим для масла, когда ДВС может беспроблемно запускаться.

Критерий 3 – зольность

Зольность – один из параметров моторного масла, показывающий концентрацию золы вследствие сгорания масляного продукта. Сгоревшая жидкость превращается в золу и оседает на деталях мотора, что мешает его нормальной работоспособности.

Чтобы ДВС работал исправно, стоит выбирать моторные масла с правильным значением зольности. По общепринятым нормам, показатель зольных веществ не должен превышать 2%, но для каждого автомобиля эти значения индивидуальны. Поэтому при учете данного параметра масла лучше следовать мануалам или обратиться к консультантам в специализированном магазине.

Критерий 4 — совместимость с ДВС

При покупке масла следует обращать на стандарт API. Это буквенное обозначение, которое указывает, для какого типа ДВС предназначена моторная жидкость.

Буквенные обозначения рядом с API могут быть следующими:

S – масло для ДВС, которое работает на бензиновом топливе (к примеру, API SM);C – моторная жидкость, предназначенная для дизельных моторов (к примеру, API CJ-4).

Обозначения, стоящие после «S» и «С», говорят о качестве масляного продукта. Чем дальше буква от начала алфавита, тем больше требований к ее качеству. Самыми высокоуровневыми показателями API считаются:

SN Plus – для бензиновых ДВС. Такая категория масел подходит для авто с турбомоторами с прямым впрыском. CK-4 – для дизельных моторов. Это обновленный стандарт моторных масел для машин, которые выпускались с 2017 года.

Помимо этого, стандарты API для бензиновых ДВС бывают следующими:

SJ – моторные масла для авто, которые выпускались до 2001 года;SL – масла для машин, которые выпускались до 2004 года;SM – моторные масла для авто с 2010 г. в.;SN – моторные масла для машин с 2011 г. в.

Для легковых авто, которые работают на бензиновом топливе, вместо повышенных категорий API допустимо использовать масла предшествующего уровня. Например, вместо SN можно залить масло с показателем SM. Однако следует учитывать индивидуальные рекомендации производителя по стандартам API.

Критерий 5 – срок годности

Масло должно сохранять рабочие свойства с момента его заливки в двигатель до процедуры замены. Для этого следует не только соблюдать правильные интервалы между сменой масляного продукта, но и смотреть на его срок годности. Обычно моторная жидкость имеет срок годности от 4 до 5 лет.

Критерий 6 – цена

Моторная жидкость не должна быть слишком дешевой. Цена продукта должна полностью оправдывать его свойства – к примеру, масляный продукт хорошего качества может стоить чуть дороже остальных, при этом обладает высокой степенью функциональности.

Какое масло выбрать: список лучших моторных масел

Автопроизводители сами указывают, какое масло рекомендуется использовать для их автомобилей. Но чаще при выборе масляного продукта автовладельцы полагаются на свой опыт, а также на советы друзей и знакомых.

Данный рейтинг синтетических автомасел составлялся с учетом основных параметров, которые перечислены выше. В топ попали масла для легковых автомобилей, которые сами автолюбители на форумах оценивают достаточно высоко. Цены в топе указаны на момент написания статьи.

Какие моторные масла попали в рейтинг лучших:

5 место – Shell Helix Ultra

Цена: 4 100 рублей

Сезонная маркировка: 5W-40

Класс по API: CF, SP

Масло имеет в составе присадки, которые следят за функциональностью двигателя и продлевают ему «жизнь». По рекомендациям производителя, замену этого масла нужно производить редко – интервал между сменой жидкости составляет примерно 12 тыс. км. Но при этом учитывать особенности эксплуатации авто, конечно, нужно.

По отзывам владельцев, масло сохраняет мотор в чистоте спустя несколько лет использования жидкости и хорошо справляется со своими функциями даже в холодное время года. Зольность продукта составляет 1,05%.

Из недостатков можно выделить стоимость – она выше, чем у конкурентов. Поэтому при необходимости Shell можно заменить и найти вариант подешевле, который по качеству будет ничуть не хуже.

4 место – KIXX G1

Цена: 3 270 рублей

Сезонная маркировка: 5W-40

Класс по API: SP

Как заявляет производитель, в синтетический продукт добавлены присадки, которые повышают вязкость масла. Моторная смазка хорошо следит за долгой работой ДВС и за счет усиленной вязкой консистенции устраняет силу трения между деталями. Оставляет минимум зольных отложений.

У автовладельцев сложилось положительное мнение о продукте KIXX, который сейчас заменил подорожавшие европейские бренды. Многие отмечают, что пользуются этим маслом уже около пяти лет, при этом двигатель не загрязняется и продолжает работать должным образом.

3 место – ВМПАВТО 3-SN

Цена: 3 100 рублей

Сезонная маркировка: 5W-40

Класс по API: SN, CF

Это масло появилось на российском рынке относительно недавно. Производитель сообщает, что в составе моторной жидкости содержится полный пакет присадок, которые защищают мотор от износа и гарантируют его качественную работу. Зольность такого масла составляет 0,78%.

Автомобилисты приглядываются к молодому продукту с осторожностью – намного смелее его используют экспериментаторы и автоблогеры. Те, кто уже успел попробовать масло, остались довольны продуктом. Автомобилисты рассказывают, что проблем с запуском машины в холодное время нет, обороты двигателя ровные, а расход масла вполне приемлемый.

2 место – Sintec Platinum 7000

Цена: 1 600 рублей

Сезонная маркировка: 5W-40

Класс по API: SN, CF

Бюджетный вариант масла содержит смесь присадок, которые следят за работоспособностью двигателя в экстремальных температурах. Зольность продукта составляет 1,03%.

Автолюбители высоко оценивают качество Sintec. По их отзывам, масло хорошо справляется с теплорегуляцией и не допускает перегрева мотора. Однако некоторые владельцы отмечают один недостаток – частую замену продукта. По их словам, масло необходимо менять каждые 5 тыс. км. Но низкая цена и высокая работоспособность смазочной жидкости позволяют не заострять внимание на этом недочете.

1 место – Lukoil GENESIS ARMORTECH

Цена: 2 963 рублей

Сезонная маркировка: 5W-40

Класс по API: SN, CF

Синтетическое масло сочетает в себе необходимые качества продукта по приемлемой цене. Такое моторное масло можно использовать в любое время года – оно устойчиво и к морозам, и к жаре. Его зольность составляет 1,2%.

Автовладельцы отмечают, что продукт хорошо себя показывает при высоких нагрузках на ДВС автомобиля. Мотор не загрязняется, работает тихо и мягко. При этом высокое качество моторной жидкости отмечают как собственники бюджетных машин, так и владельцы автомобилей премиум-сегмента.