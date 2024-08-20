УАЗ сделал «Буханку» экологичнее и дороже. Ульяновский автозавод начал оснащать автомобили семейства СГР двигателями экологического класса «Евро-5». По информации портала «Автоновости дня», такие фургоны уже появились в дилерских центрах и оказались на 20 тысяч рублей дороже «упрощённой» версии.

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Никаких подробностей о новинке нет, а определить новую силовую установку можно по заводскому индексу: так, двигатель «Евро-2» обозначался как ЗМЗ-40911, а более экологичный «Евро-5» — ЗМЗ-409055.

Мощность обоих агрегатов одинакова и составляет 112 сил, а в связке с ними работает 5-ступенчатая механическая трансмиссия от BAIC и подключаемый полный привод с двухступенчатой раздаточной трансмиссией.

На цене доработки сказались незначительно: автомобили с новым двигателем оказались дороже прежних на 20 тысяч рублей. Диапазон цен на модель варьируется от 1 450 000 рублей за фургон с однорядной кабиной до 1 745 000 рублей за экспедиционное исполнение.

По умолчанию УАЗ «Буханки» оснащаются двухцветная отделка салона с водоотталкивающей пропиткой, отопитель кабины, гидроусилитель руля, отсек для вещей с возможностью замены на магнитолу, ремни безопасности на передних креслах, система ЭРА-ГЛОНАСС, локеры на передних колёсам и 16-дюймовые колёсные диски.