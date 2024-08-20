Большой внедорожник GMC Yukon обновился

Рассматриваем в деталях обновленный американский внедорожник GMC Yukon. Главных изменений несколько. Во-первых, у Yukon 2025 года преобразилась передняя часть за счет новых G-образных фар уменьшенного размера, слегка модернизированной радиаторной решетки с иным рисунком и другому переднему бамперу. Во-вторых, внедорожник обзавелся современной мультимедийной системой с огромным тачскрином и системой ночного видения, ну а в-третьих, был доработан дизельный мотор, в результате чего он стал мощнее.

© Motor.ru

Оформление экстерьера Yukon зависит от комплектации: в зависимости от выбранного исполнения отличается наполнение решетки радиатора (соты или горизонтальные планки), накладки на передний бампер и форма блоков противотуманок. В «базе» диски у внедорожника 20-дюймовые, а в топовой версии — 24-дюймовые.

Опционально доступна пневматическая подвеска, которая позволяет увеличить дорожный просвет почти на пять сантиметров, а в список доступного оборудования вошли система ночного видения с тепловым сенсором и ассистент движения с прицепом, облегчающий обзор и маневры.

© GMC

© GMC

© GMC

© GMC

© GMC

© GMC

В салоне на передней панели теперь установлен вертикально ориентированный экран мультимедийной системы, диагональ которого составляет внушительные 16,8 дюйма. Еще один тачскрин на восемь дюймов положен пассажирам сзади для управления климатической системой. За доплату можно заменить диван на втором ряду на раздельные «капитанские» кресла. Наконец, количество динамиков аудиосистемы в максимальной комплектации увеличилось до 22.

Как и прежде, Yukon доступен в трех модификациях: с бензиновыми «восьмерками» объемом 5,3 и 6,2 литра мощностью 360 и 426 лошадиных сил соответственно, а также с трехлитровым дизельным двигателем, отдача которого в результате доработок увеличилась с 281 до 309 сил. Коробка передач во всех случаях безальтернативная — десятидиапазонный автомат.

Продажи обновленного GMC Yukon стартуют в США в конце этого года, цены объявят ближе к запуску производства на заводе Arlington Assembly в Техасе. Модель появится и на рынке Австралии, так что она обзаведется праворульным исполнением.