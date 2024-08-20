Эксперт перечислил плюсы и минусы подержанных немецких и японских авто из КНР

В Приморье поступает много машин с пробегом из Китая, которые физические лица завозят для личного пользования. За семь месяцев 2024 года таких транспортных средств ввезли в шесть раз больше, чем за аналогичный период года прошлого. Эксперты "Автовзгляда" объясняют, какие плюсы и минусы есть у таких автомобилей.

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Так, к нам поступают Mercedes-Benz, Audi, Nissan, Volkswagen. Стоимость - от 2 до 3 млн рублей. Плюс в том, что руль слева, а не справа. Но есть и минус - качество отделочных материалов и сборки - не чета японским.

Впрочем, это не пугает.

"Если можно за миллион-полтора купить хоть и слегка подержанный Volkswagen, а не новенькую Lada Granta - берут, конечно, "немца". Пусть и с "поднебесной" родословной", - отмечает портал.

Эксперты издания прогнозируют, что этот канал поставок машин с пробегом будет и дальше набирать популярность.

Ранее сообщалось, что самым популярным автомобилем с пробегом в России остается ВАЗ-2107 "Жигули". По итогам первого полугодия на вторичном рынке было совершено 62,7 тысячи сделок по покупке таких машин.

Также за последний год в среднем цена на вторичном рынке выросла на 20%, но машины, преподаваемые дилерами, в среднем подешевели на 9%.