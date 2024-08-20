В России замечен в продаже Toyota C-HR нового поколения

В России появился в продаже новый кроссовер Toyota C-HR. На объявление, опубликованное на одном из классифайдов, обратило внимание издание Autonews. «Второй» C-HR дебютировал после ухода Toyota, а потому на российский рынок официально не вышел. Дилер из Самары предлагает привезти в РФ белый кроссовер без пробега, выпущенный в 2024 году для европейского рынка. Стоимость — 5 200 000 рублей, что меньше, чем цена C-HR 2023 года у других продавцов.

© Motor.ru

Компакт-кросс оснащен гибридной силовой установкой. В ее основе — ДВС объемом два литра, выдающий 198 лошадиных сил. Пару ему составляет вариатор, привод полный. Это «средний» вариант установки C-HR: базовая с мотором 1.8 выдает 140 сил, а топовая подзаряжаемая — 223 силы.

© Toyota

© Toyota

Помимо Самары, C-HR нового поколения предлагают, к примеру, в Минеральных Водах. Там кроссовер со 140-сильной установкой стоит 5 519 000 рублей. В Москве цена еще выше: за такой же вариант, как в Самаре, но выпущенный в прошлом году, просят более шести миллионов.

Toyota C-HR второго поколения дебютировал летом 2023 года. Автомобиль с исключительно гибридными установками спроектировали в Европе, там же наладили производство.

В России C-HR входил в линейку Toyota с 2018 по 2022 год. На старте продаж его стоимость составляла 1 299 000 рублей. Сейчас за рестайлинговый кроссовер первой генерации, который уже находится в РФ, просят от 1,9 миллиона.

В начале августа выставили на продажу новый Mercedes-AMG GT, который уже привезли в Москву. Изначально его оценили в 33,4 миллиона, но он все еще не продан, а цена снижена до 31,5 миллиона. Это все равно дороже суперкаров под заказ: их