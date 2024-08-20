Karma показала концепт своего первого кроссовера

Марка Karma готовит электрифицированный кроссовер класса ультра-люкс. Karma Automotive в прошлом году объявила о своем новом статусе производителя ультрароскошных машин. И на Автомобильной неделе, которая проходит в Монтерее, штат Калифорния, марка представила концепт будущего серийного кроссовера, получивший название Ivara GT-UV. Причем в отличие от ранее анонсированных электрокаров Kaveya и Gyesera будущий вседорожник может быть как полностью электрическим, так и гибридным.

© Motor.ru

Шоу-кар Ivara GT-UV оформлен в соответствии с новым дизайнерским языком марки под названием Comet Line. У него плавные наслаивающиеся друг на друга линии, необычный капот с углублением, тонкие защитные накладки на арках, глянцевые вставки с голубым акцентами по бокам (они указывают на электрифицированную сущность Ivara) и широкое лобовое стекло в силе Lucid Gravity.

© Karma

© Karma

© Karma

Форм-фактор кроссовера — не единственное, что выделяет Ivara GT-UV среди прочих автомобилей Karma. Одной из фишек концерта стало самовосстанавливающееся покрытие днища — микроскопические частицы могут «регенерировать» после несильных ударов.

В Karma пока не озвучили сроки появления серийной версии Ivara GT-UV. Однако уже есть первые предположения относительно стоимости грядущего кроссовера. Сarscoops считает, что стоить модель будет около 300 тысяч долларов (более 27 миллионов рублей по курсу сегодняшнего дня).

Появились и новые подробности о сотрудничестве между Karma и Intel: компании объединят усилия для разработки новой платформы для автомобилей, и главная задача — создать один централизованный блок управления, который будет обрабатывать все вычислительные процессы. Технология получила название SDVA (Software-Defined Vehicle Architecture или программно-определяемая архитектура), она дебютирует в 2026 году с моделью Karma Kaveya.