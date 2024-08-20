В России запустили продажи дешевой новинки от Dongfeng

В России китайская компания Dongfeng запустила продажи компактного кроссовера DFSK 500 за 2,2 млн рублей. Об этом рассказал дистрибьютор бренда «Моторинвест».

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На данный момент DFSK 500 — одна из доступнейших моделей в сегменте B-SUV 2024 года выпуска в РФ. Также это самый компактный кроссовер в линейке производителя. Его длина составляет 4385 мм, ширина — 1850 мм, а размер колесной базы равняется 2655 мм. Модель получила 1,5-литровый «атмосферник» на 116 л.с., который работает в сочетании с вариатором и передним приводом. Доступны четыре оттенка кузовка (белый, черный, синий и красный).

Автомобиль также оснастили «зимним пакетом», 7-дюймовым дисплеем, бесключевым доступом, датчиками света и дождя и др.

До этого в Китае назвали самые качественные среднеразмерные кроссоверы с ценой ниже 180 тыс. юаней (2,1 млн рублей по курсу на момент публикации), сообщает портал «Китайские автомобили». Рейтинг составлен Китайской сетью качества автомобилей.

Так, первое место в рейтинге качества среди среднеразмерных SUV занял кроссовер Jetta VS7 от FAW и Volkswagen. Он получил 154 штрафных балла. На втором месте находится Dongfeng Paladin. Эта модель может быть знакома российским автолюбителям по марке Oting. У него 156 штрафных баллов. Третье место досталось еще одной модели Dongfeng — фастбэк-кроссоверу ix5. Он «заработал» 157 баллов.