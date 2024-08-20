Автоэксперт рассказал, ждать ли роста цен на машины в России осенью

Осенью автомобильный рынок в России ждет рост цен, который регулярно происходит в этом секторе. Об этом в интервью Pravda.Ru рассказал заместитель исполнительного директора ассоциации «Объединение автопроизводителей России» Алексей Сереженкин.

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По его словам, этому способствуют санкции в отношении России, которые в том числе препятствуют ввозу более дешевых компонентов для машин, высокие процентные ставки по кредитам, а также ужесточение условий кредитования и рост утилизационного сбора.

«Тема подорожания искусственно подогревается и, естественно, вызывает панические ожидания. Ожидаемый рост цен на автомобили — очень хороший способ регуляции рынка. Роль играют и определенные инфляционные ожидания. Есть впечатление, что они обоснованы», — добавил Сереженкин.

Руководитель группы клиентской аналитики «Авто.ру» Роман Соловьев до этого говорил, что к концу 2024 года у дистрибьюторов и дилеров могут появиться привлекательные акции и предложения на покупку автомобилей, однако прямого снижения стоимости новых машин ожидать не стоит.