Сократились поставки китайских автомобилей в Россию

В Россию стало приезжать меньше машин из Китая. По итогам июля 2024 года экспорт легковых машин и запчастей из КНР В Россию сократился на 5%. Ввоз уменьшился впервые за последние 5 месяцев. Ввоз грузовиков обрушился ещё больше — на 20% меньше в июле по сравнению с июнем. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР.

© РИА Новости

Объём поставок легковых автомобилей из Китая в Россию за 7 месяцев этого года составил более 7,5 млрд долларов. Это на 32,8% больше, чем за тот же период 2023 года. Однако в июле экспорт сократился, объём поставок составил 1,3 млрд долларов, и это на 4,7% меньше, чем в июне.

За период с января по июль 2024 года из Китая в Россию было поставлено на 26,3% меньше грузовиков, чем за те же месяцы прошлого года. Объём за 7 месяцев составил 1,5 млрд долларов. В июле 2024 года в денежном выражении ввоз грузовиков упал на 208% по сравнению с июнем до 235,9 млн долларов.

Количество запчастей и комплектующих, которые везут из Китая в Россию, тоже снизилось. За июль из Китая поставили автокомпонентов на 228,3 млрд долларов, и это на 2,5% меньше, чем в июне. А за 7 месяцев этого года ввоз запчастей увеличился на 19,9% до 1,5 млрд долларов.

Экспорт автомобилей и запчастей из Китая в Россию впервые с начала весны прервал свой рост.

При этом Китай бьёт рекорды по поставкам автомобилей в США. В июне Китай продал США машин почти на 401 700 000 долларов, что является максимальным значением для государств с не самыми простыми отношениями.