Haval прекратил выпуск популярных в России моделей F7 и F7x

Китайский автобренд Haval прекратил выпускать модели F7 и F7x первого поколения на заводе в Тульской области. Об этом сообщил «Хавейл Мотор Рус». Также стало известно, что на предприятии появился паркетник F7 новой генерации.

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«Решение о выводе на российский рынок и производстве в стране модели F7x пока не принято, изучаем рынок и спрос. Что касается моделей старого поколения, сейчас распродаются автомобили, которые имеются у дилеров», — отметили представители бренда.

Для этого сообщалось, что Haval начнет продажи кроссовера F7 второго поколения в России 23 августа. Стоимость автомобиля — от 2,7 млн до 3,5 млн рублей.

Длина F7 составляет 4780 мм при колесной базе 2800 мм. Клиренс — от 183 до 191 мм. Автомобиль будет предлагаться с 1,5-литровым турбомотором (150 л.с.) и передним приводом, а также с турбированным двухлитровым двигателем (192 л.с.). Оба силовых агрегата сочетаются с семиступенчатой роботизированной коробкой передач с двойным сцеплением мокрого типа.

В базовое оснащение войдут шесть подушек безопасности, 18-дюймовые диски, двухзонный климат-контроль, задний парктроник и система кругового обзора, тканевая отделка сидений.