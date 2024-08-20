В Госдуме предложили обязать мотоциклистов ставить заглушку на выхлоп

В Госдуме предложили обязать мотоциклистов ставить заглушки на выхлоп.Депутат Сергей Миронов выступил с инициативой, согласно которой все владельцы двухколёсного транспорта должны поставить на выхлоп своей техники механические заглушки (сайлансеры). По его мнению, это повзолит сделать байки тише.

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«Прошу рассмотреть целесообразность введения требования по обязательной установке механической заглушки (сайленсера) на выхлопную систему мотоциклов», — говорится в письме чиновника на имя главы МВД РФ Владимира Колокольцева.

По мнению Миронова, сегодня «значительная доля мотоцкилистов», несмотря на действующие правила, продолжает нарушать нормы по шуму. При этом размер штрафа байкеров не пугает и «не способствует уменьшению количества правонарушений».

«В последнее время из многих российских регионов стало поступать большое количество жалоб граждан на шум, вызванный ревущими двигателями мотоциклов. Особенно досаждают по ночам, когда один лихач своим рёвом может разбудить весь район. Обращения в полицию далеко не всегда помогают», — заявил Миронов.

При этом депутат считает, что использование сайленсера, то есть «флейты», позволит снизить уровень шума до 65 децибел.