Спрос на автомобили снижается во всем мире

Продажи на мировом авторынке продолжают падать. В июле по всей планете было куплено 7,05 миллиона легковых и легких коммерческих машин, пишет «Автостат» со ссылкой на данные GlobalData. Это на 0,8 процента меньше, чем в июне. В целом же в 2024 году авторынок все еще демонстрирует небольшой рост: с января по июнь производители реализовали 49,44 миллиона машин — на 1,9 процента больше, чем за аналогичный период 2023 года.

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Мировое лидерство по продажам с ощутимым отрывом удерживает Китай. В июле жители КНР купили 1,83 миллиона машин — на девять процентов меньше, чем в июле 2023 года. На втором месте расположились США. Там спрос тоже упал, но менее заметно: было продано 1,29 миллиона автомобилей (-4,2 процента).

В странах Западной Европы объем авторынка составил 1,05 миллиона, оставшись примерно на том же уровне, что и год назад. В Восточной Европе же зафиксирован рост на 12,9 процента до 0,39 миллиона машин, в чем «Автостат» видит заслугу восстанавливающегося российского рынка.

Южная Америка в июле показала рост на 3,9 процента и результат 0,27 миллиона проданных автомобилей. Также увеличились продажи в Японии (+6,7 процента, 0,40 миллиона) и Канаде (+7,6 процента, 0,16 миллиона). В Корее спрос упал на 2,8 процента до 0,13 миллиона машин.

По данным «Автостата», в России за второй месяц лета реализовали 136 221 новый легковой автомобиль. Это на 42,4 процента больше, чем в июле 2023 года. При этом за семь месяцев рынок так и не достиг отметки в миллион машин, хотя приблизился к ней: с января по июль реализовали 855 561 легковушку.