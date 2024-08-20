Более 30 тысяч зарядок появится в Москве к 2030 году

В Москве работают над созданием целой сети зарядных станций для электромобилей. По новым правилам размещать их будут при строительстве новых объектов и учитывать при реконструкции уже действующих, а также при обустройстве улиц и дворов. Кроме того, застройщик будет обязан оборудовать 5% парковочных мест станциями.

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Как рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, для каждого типа объекта определено количество инженерной инфраструктуры для будущих станций и самих ЭЗС. Это касается и автозаправок. На новых и реконструируемых АЗС планируется размещение 1-2 зарядных станций.

Урбанист Анна Будникова сообщила, что для улучшения экологической ситуации и уменьшения вредных выбросов от топливных машин ведётся работа по увеличению зарядных станций в рамках проекта «Энергия Москвы». Процесс идёт постоянно — в зависимости от роста количества электромобилей увеличивается и число зарядок для них.

Активно развивается инфраструктура и для общественного электротранспорта. Так, летом прошлого года мэр Москвы Сергей Собянин открыл электробусный парк в районе Митино. Единовременно в нём обслуживается 300 электробусов.