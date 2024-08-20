На российский рынок выходит самый дорогой Exeed RX с АКПП

С появлением новой комплектации самый дорогой Exeed RX стал еще дороже. Стартуют продажи модели RX в комплектации Flagship с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач Aisin — новинка стоит 5,35-5,38 миллиона рублей, что делает ее самой дорогой в гамме. В связке с автоматом работает бензиновый мотор объемом 2,0 литра, который выдает 249 лошадиных сил. Для Exeed RX доступны два дополнительных цвета кузова — «галактический» серый и белый «Аструм», а также пакет онлайн-сервисов Exeed Connect.

© Motor.ru

Кроссовер с классической автоматической коробкой передач разгоняется с места до «сотни» за 8,6 секунды и потребляет в смешанном цикле 8,5 литра топлива на 100 километров. Приводится и коэффициент аэродинамического сопротивления — 0,326, который в Exeed называют одним из лучших в классе.

Помимо упомянутых сервисов Exeed Connect, которые открывают доступ к онлайн-навигации, отображению пробок в режиме реального времени, музыке и видео, а также к погоде и соцсетям, RX Flagship обзавелся возможностью удаленного управления. С помощью приложения в смартфоне можно запустит двигатель, настроить климат-контроль, найти машину на парковке, заблокировать или разблокировать двери. В приложении содержится информация о пробеге, расходе топлива и ТО.

© Exeed

© Exeed

У исполнения RX есть и внешние отличия. Это не только две эксклюзивных расцветки кузова, но и оригинальный дизайн колесных дисков. Список оснащения расширен за счет функции массажа для водителя и электрической регулировки рулевой колонки по высоте и вылету. Появилась и подсветка для области ног. Есть у такого такого кроссовера и система автоматической парковки с ассистентом движения задним ходом, которая запоминает путь автомобиля и может самостоятельно вернуть его в исходное положение.

Проекционный дисплей тоже претерпел изменения: проекция воспроизводится чуть дальше, благодаря чему воспринимать информацию во время движения стало комфортнее.

Модель Exeed RX в новой комплектации Flagship с автоматом Aisin уже доступна для покупки у официальных дилеров. На модель распространяется гарантия сроком семь лет или 200 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит ранее, за исключением отдельных узлов, агрегатов и их частей.