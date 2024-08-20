Tesla Cybertruck стал самым популярным автомобилем США

Мнения и отзывы об электропикапе Tesla Cybertruck сильно отличаются. Многие из них негативны. Однако продажи говорят о другом. В июле эта модель стала самым продаваемым автомобилем в США, правда, пока только в классе стоимостью свыше 100 000 долларов.

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Реальность такова, что Cybertruck достиг части своих показателей продаж просто на основе того, что он есть, а не того, насколько он объективно хорош. В июле покупатели потратили на него в среднем 111 018 долларов.

Эти данные получены напрямую от Kelley Blue Book. Примечательно, что их информация подтверждает, что GMC Hummer EV продавался дороже по цене за единицу 111 242 против 111 018 долларов. Но продажи продукта GM не так хороши. Также Tesla Cybertruck удалось обогнать традиционные пикапы с ДВС вместе с остальными моделями в этом ценовом сегменте.

Пока топовые бензиновые и дизельные пикапы становятся все дороже. Но какими бы классными и способными они ни были, похоже, что покупатели, имеющие деньги, предпочитают Cybertruck. Кроме того, средняя цена продаж электромобиля Tesla также выросла на 11% по сравнению с прошлым годом.