Arkana, Kodiaq, Tiguan: какой подержанный кроссовер выбрать за 2 млн рублей

На российском автомобильном рынке представлено большое количество европейских кроссоверов с пробегом, которые можно приобрести по цене нового «китайца», стоимостью до 2 миллионов рублей.

В настоящее время приобрести новый европейский кроссовер в ценовом диапазоне до 2 миллионов рублей невозможно по причине ухода с российского рыка западных брендов. Но, при этом представлено большое количество европейских кроссоверов с пробегом в хорошем техническом состоянии.

Европейский кроссовер Volkswagen Tiguan можно приобрести на вторичном рынке по цене до 2 000 000 рублей в хорошем техническом состоянии не старше 2016 года. В движение Volkswagen Tiguan приводит 1,4-литровый бензиновый силовой агрегат мощностью 122 лошадиных сил, также доступна более производительная версия с 2,0-литровым мотором мощностью 180 лошадиных сил. При этом стоит знать о том, что выпускаемые кроссоверы Volkswagen Tiguan с силовым агрегатом до 2011 года имеют трансмиссию с низким ресурсом.

Renault Arkana на вторичном рынке можно купить в среднем за 1 830 000 рублей с пробегом до 85 000 километров. За данную сумму предлагается версия 2021 года выпуска с силовым агрегатом объемом 1,3 литра мощностью 150 лошадиных сил, трансмиссия вариаторная.

Skoda Kodiaq первого поколения не старше 2020 года также можно приобрести в ценовом сегменте до 2 000 000 рублей. Skoda Kodiaq является прямым родственником Volkswagen Tiguan при этом его габариты немного больше. В движение Skoda Kodiaq первого поколения приводит 1,4-литровый мотор мощностью 125 л.с, также доступны версии с 1,4-литровым 150-сильным мотором и 2,0-литровым силовым агрегатом мощностью 150 и 190 л.с.

При выборе автомобиля на вторичном рынке также перед покупкой стоит учитывать и юридическую чистоту.