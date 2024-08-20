Тест-драйв нового BMW X2 2025 года

BMW X2 2025 модельного года оснащен 2,0-литровым четырехцилиндровым двигателем и системой полного привода xDrive, семиступенчатой автоматической коробкой с двойным сцеплением, которая обеспечивает четкое переключение передач в любых условиях.

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Модельный ряд представлен двумя версиями: xDrive28i мощностью 241 л.с. и крутящим моментом 400 Нм; M35i мощностью 312 л.с. и 400 Нм. Новый X2 2025 еще не прошел тесты EPA. Но, поскольку изменений в силовой установке нет, можно предположить, что показатели будут схожи с прошлогодними.

По данным EPA, модель xDrive28i потребляет 9,8 л на 100 км в городе и 7,1 л на 100 км на шоссе, что в среднем составляет 8,4 л на 100 км. M35i – 10,2 л на 100 км в городе и 7,3 л на 100 км на шоссе, что в среднем составляет 9 л на 100 км. В базовую комплектацию нового X2 включены подогреваемые сиденья, обивка выполнена из искусственной кожи Veganza. В багажном отделении BMW X2 2025 объем грузового пространства 1464 л. Новая модель Х2, как и предыдущая версия оснащена 10,25" экраном и 10,7" центральным информационным дисплеем, которые образуют изогнутый дисплей на приборной панели.

Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto идут в стандартной комплектации. Дополнительные опции могут значительно повысить стоимость автомобиля. Наиболее оптимальным является пакет Convenience за $1,850, который включает: панорамную крышу, бесключевой доступ, цифровой ключ, автозатемняющиеся зеркала и беспроводную зарядку.

Пакет Tech - $3,200, включает: функции дополненной реальности и камеру кругового обзора. BMW X2 2025 года не получил новых систем помощи водителю, в базовую комплектацию входят: предупреждение о фронтальном столкновении, активный мониторинг слепых зон и предупреждение о выходе из полосы. Система Park Distance Control также является стандартной опцией, однако система кругового обзора доступна только в пакете Tech за $3,200.

Можно доплатить $500 за активный круиз-контроль или $1,700 за адаптивный круиз с функцией остановки и движения. Стоимость BMW X2 xDrive28i начинается от $42,450. Переход на более мощный M35i добавит $11,000 к цене. За эти деньги покупатель получит не только более мощный двигатель, но и множество дополнительных стандартных функций, таких как адаптивная подвеска M, агрессивный внешний вид, спортивные сиденья, аудиосистему Harman/Kardon, функции цифрового ключа и многое другое.